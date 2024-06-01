Mauro Icardi reddetti

Galatasaray'ın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A'ya yükselen ve ligde kalmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Como, Arjantinli golcüye teklif yaptı.

ICARDI TEKLİFİ REDDETTİ

Cesc Fabregas'ın antrenörlük yaptığı ve Endonezyalı yatırımcısı ile para savurmaya hazırlanan Como, Icardi için ciddi bir teklifle nabız yokladı.

Ancak Mauro Icardi'nin teklifi reddettiği ortaya çıktı.

''GALATASARAY'DA MUTLUYUM'' DEDİ

31 yaşındaki golcü oyuncu Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddettiğini açıklarken, 'Galatasaray'da çok mutluyum' diyerek Como'nun teklifini de geri çevirdi.