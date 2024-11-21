Mauro Icardi'nin saçları eski rengine döndü. Wanda Nara'ya gönderme yaptı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi son günlerde yaşadığı sakatlık ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı gerilimlerle gündemde olmaya devam ediyor.

Yaşadığı moral bozukluğunu taraftarların desteği ile atmaya çalılan Icardi, sağlık sorunlarının yanında bir de psikolojik olarak da zor günler geçiyor.

Geçtiğimiz gün eşi Wanda Nara ile gerilim yaşayan ve boşanma aşamasında olan isim yeniden kendine odaklandı. Icardi bir süredir uzak durduğu sarı saçlarına geri döndü.

Sosyal medyadan paylaştığı videoda Icardi saçlarını boyattığını takipçileri ile paylaştı.