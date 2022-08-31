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Fenerbahçe Icardi transferi için devrede

Galatasaray'ın ilgilendiği isim Mauro Icardi için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası ortaya atıldı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 20:15
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 20:22
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Mauro Icardi transferi için Galatasaray'a rakip olarak Fenerbahçe devreye girdi

Fenerbahçe Icardi transferi için devrede
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Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için girişimlere başladığı öne sürüldü.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı.

Bu transfer için Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain kulüplerinin başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer için orta yolun bulunmaya çalışıldığı ifade edildi.

L'Equipe'de yer alan haberde, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin de Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.

PSG'DE 38 GOL 6 ASİST
PSG formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.

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