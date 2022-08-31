﻿Fenerbahçe Icardi transferi için devrede

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı.

Bu transfer için Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain kulüplerinin başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer için orta yolun bulunmaya çalışıldığı ifade edildi.

L'Equipe'de yer alan haberde, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin de Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.

PSG'DE 38 GOL 6 ASİST

PSG formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.