Mauro Icardi ve Wanda Nara sonunda boşandı! Paylaşımları bıktırmıştı

27 Mayıs 2014'te Buenos Aires'te evlenen Mauro Icardi ile Wanda Nara sonunda boşandı. İtalyan Adnkronos Gazetesi'nin haberine göre; Milano'da ortak malları olduğu için boşanma davasını, İtalya'da açan Mauro Icardi ile Wanda Nara, Milano'daki bir mahkeme kararının ardından resmen boşandı. Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki davanın ekonomik ve mal varlığı paylaşım davaları devam edecek.

VELAYET İÇİN KARŞI KARŞIYALAR

Resmi olarak ayrılan ikili şimdi de kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti için karşı karşıya gelecekler.

İddialara göre; Icardi kızlarını almak istediği sırada Wanda Nara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük kızının ağlamasına dayanamayan Icardi, çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada, Wanda Nara'nın asistanı ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulundu.

Savcılık, kızların anneleriyle kalmasına ve Icardi'nin eve girmemesine karar vermişti.

Mauro Icardi, sessizliğini sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yapmış Johnny Depp’in fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı; "Bana mı öyle geliyor, yoksa boşanma sırasında beni yalancı olarak nitelendirenler kayboldu mu? Ya da bir hafta önce söylenen yalanları nasıl çevireceklerini bilmiyorlar mı? Bana mı öyle geliyor, yoksa boşanmak istemediğim için bunu İtalya'da olduğumu söyleyenlerin argümanları kalmadı mı? Bana mı öyle geliyor, yoksa her zamanki gibi yalan bilgi alanlar, bu kadar çok uydurduktan sonra nereye gideceklerini bilmiyorlar mı?"

"ELİMDE KARAR VAR" DEMİŞTİ

Wanda Nara’yı mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olmakla suçlayan Mauro Icardi, paylaşımına şu sözlerle devam etmişti; "Artık her şey resmi ve elimde karar var! Her zamanki gibi mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün sessiz kalmayı beklemek istedim. Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Birçok palyaço yolda düştü ve gerçekler ortaya çıkıyor. Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım. İlk gün söylediğim gibi... Her şey için ve herkese karşı, doğru şeyleri yapmak için başım dik. Adalet sağlansın."

Mauro Icardi, kızlarına duyduğu özlemi ve velayet için verdiği mücadeleyi şu sözlerle ifade etmişti; "Onlar yalanlarla ve manipülasyonlarla uğraşırken, biz kızlarımla birlikte geçirmemiz gereken değerli anların tadını çıkaramıyoruz. Onlara sarılamıyor, öpemiyor, 'Papuchi'leriyle birlikte olamıyoruz ama sabredin prenseslerim, az kaldı, her şey düzelecek. Sizi çok seviyorum ve çok özlüyorum."

"HER ZAMAN SİZİNLE OLACAĞIM”

Ayrılığın çocuklarını etkilediğini vurgulayan Mauro Icardi, kızlarına seslenerek duygusal ifadeler kullanmıştı; "Prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da, ışığın her zaman geri döndüğünü unutmayın. Kalbimizde taşıdığımız sevinci ve bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yeniden kucaklaşacağız, korkusuzca güleceğiz ve hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Sevginin gücüne asla inancı kaybetmeyin, çünkü bu sevgi her fırtınadan daha güçlü. Her zaman sizinle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında, birlikte yeniden gülümseyeceğiz."