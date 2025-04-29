Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi sosyal medya üzerinden Ali Koç ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlık tedavisini ülkesinde gerçekleştirse de gözü Türkiye'de.

ALİ KOÇ PAYLAŞIMI

Son olarak Fenerbahçe taraftarının yönetime tepki gösterdiği ve "Ali Koç istifa" diye bağırdığı bir görüntüyü paylaşan Icardi "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" notunu yazdı. Arjantinli oyuncu geçen sezon şampiyonluk kutlamasında üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray forması giymiş ve büyük ses getirmişti.

Sarı kırmızılı takımın Tottenham ile yaptığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi çapraz bağ ameliyatı olmuştu. Bu sezon Osimhen'in gol yükünü çektiği Galatasaray Icardi'nin yokluğunu hissetmedi.

gpps8uhxyaawy1m.jpg

Son Haberler
Jandarma’dan Sapanca’da silah kaçakçılığına darbe
Jandarma’dan Sapanca’da silah kaçakçılığına darbe
Kritik dönemeçte harekat planı
Kritik dönemeçte harekat planı
İzmir'de 11’i çocuk 31 göçmen yakalandı
İzmir'de 11’i çocuk 31 göçmen yakalandı
Aynadaki yalan! Yanlış algı hayatları söndürüyor
Aynadaki yalan! Yanlış algı hayatları söndürüyor
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında en büyük kozu Talisca
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında en büyük kozu Talisca