Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlık tedavisini ülkesinde gerçekleştirse de gözü Türkiye'de.

ALİ KOÇ PAYLAŞIMI

Son olarak Fenerbahçe taraftarının yönetime tepki gösterdiği ve "Ali Koç istifa" diye bağırdığı bir görüntüyü paylaşan Icardi "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" notunu yazdı. Arjantinli oyuncu geçen sezon şampiyonluk kutlamasında üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray forması giymiş ve büyük ses getirmişti.

Sarı kırmızılı takımın Tottenham ile yaptığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi çapraz bağ ameliyatı olmuştu. Bu sezon Osimhen'in gol yükünü çektiği Galatasaray Icardi'nin yokluğunu hissetmedi.