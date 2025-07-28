Mauro Icardi'den beklenmeyen Wanda Nara hamlesi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.

Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, geçtiğimiz günlerde nişanlandığını açıklamıştı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ İFŞALANDI

China Suárez ile nişanlanan yıldız İcardi, nişanlısını aldattığı iddialarıyla gündeme geldi. Arjantinli sosyal medya fenomeni Natasha Rey'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bazı müstehcen görüntüler, oldukça dikkat çekmişti



Rey, görüntülerin Icardi'ye ait olduğunu öne sürerken; Icardi cephesinden bu iddialara hızlı bir yanıt geldi. Futbolcu, Rey'in kendisine müstehcen içerikli mesaj ve videolar gönderdiğini savunarak, bu kişisel mesajların manipüle edildiğini belirtti. Hatta bu mesajlardan birini sosyal medya üzerinden ifşa ederek kendini savundu.