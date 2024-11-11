Mauro Icardi'den dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!

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Mauro Icardi'den dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Samsunspor mücadelesi sonrası paylaşım yaptı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'ye dün Galatasaray taraftarları maç öncesi ve sonrasında jest yaptı. Arjantinli yıldız maç sonunda paylaşım yaptı.

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Icardi'ye dün statta büyük moral desteği yapıldı. Taraftar hep bir ağızdan Aşkın Olayım'ı söylerken takım arkadaşları da Icardi'ye alkışlarla destek oldu.

Victor Osimhen’den, Mauro Icardi’ye destek!Victor Osimhen’den, Mauro Icardi’ye destek!

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Icardi sosyal medya mesajında şarkı sözlerini paylaştı.

Sezonu kapatan Icardi’ye büyük destek. Sahaya inip üçlü çektirdiSezonu kapatan Icardi’ye büyük destek. Sahaya inip üçlü çektirdi

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İşte mesajı :

Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım

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