Mauro Icardi'den dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'ye dün Galatasaray taraftarları maç öncesi ve sonrasında jest yaptı. Arjantinli yıldız maç sonunda paylaşım yaptı.

Icardi'ye dün statta büyük moral desteği yapıldı. Taraftar hep bir ağızdan Aşkın Olayım'ı söylerken takım arkadaşları da Icardi'ye alkışlarla destek oldu.

Victor Osimhen’den, Mauro Icardi’ye destek!

Icardi sosyal medya mesajında şarkı sözlerini paylaştı.

Sezonu kapatan Icardi’ye büyük destek. Sahaya inip üçlü çektirdi

İşte mesajı :

Yüzün gülünce güneş doğar ya

Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda

İşte seninle bir ömür böyle

Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç

Sana layık düşler benden önce

Tutsak yüreğim

Biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep

Buralar sayende, yok şikâyet

Gel bir sarayım

Aşkın olayım