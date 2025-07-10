Mauro Icardi'den eski eşi Wanda Nara'ya gönderme! O fotoğraf tartışma yarattı

Mauro Icardi ile Wanda Nara çekişmeli bir boşanma süreci geçirmiş aldatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündeme gelmişti. Galatasaray'ın yıldız forveti olarak ünlenen Icardi, Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile geçtiğimiz günlerde nişanlandığını açıklamıştı



ANTRENMANLARA BAŞLADI

Wanda Nara ile aralarındaki sular durulmayan ünlü futbolcu çocukların velayeti konusundaki tartışmalarla anıldı. Icardi, önceki gün China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcu, uzun bir sakatlık döneminin ardından antrenmanlara başladı.

EVLİLİK SİNYALİ VERDİ

Mauro Icardi, antrenman sonrasında China Suarez ile fotoğrafını paylaşarak; "Ayrılmamız için dua ediyorlar ama geleceğimizi birlikte planlıyoruz. Seni seviyorum" mesajını yayımlayarak hem Wanda Nara'ya göndermede bulundu hem de evliliklerinin yakın olduğu mesajı verdi.

