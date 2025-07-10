Mauro Icardi'den eski eşi Wanda Nara'ya gönderme! O fotoğraf tartışma yarattı

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Mauro Icardi'den eski eşi Wanda Nara'ya gönderme! O fotoğraf tartışma yarattı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Mauro Icardi, iki kızının annesi Wanda Nara ile magazin gündemine bomba gibi düşen bir boşanma süreci geçirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açan Icardi’nın sosyal medya hesabından yaptığı olay gönderme tartışmalarında fitilini ateşledi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara çekişmeli bir boşanma süreci geçirmiş aldatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündeme gelmişti. Galatasaray'ın yıldız forveti olarak ünlenen Icardi, Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile geçtiğimiz günlerde nişanlandığını açıklamıştı


ANTRENMANLARA BAŞLADI

Wanda Nara ile aralarındaki sular durulmayan ünlü futbolcu çocukların velayeti konusundaki tartışmalarla anıldı. Icardi, önceki gün China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcu, uzun bir sakatlık döneminin ardından antrenmanlara başladı.

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EVLİLİK SİNYALİ VERDİ

Mauro Icardi, antrenman sonrasında China Suarez ile fotoğrafını paylaşarak; "Ayrılmamız için dua ediyorlar ama geleceğimizi birlikte planlıyoruz. Seni seviyorum" mesajını yayımlayarak hem Wanda Nara'ya göndermede bulundu hem de evliliklerinin yakın olduğu mesajı verdi.

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