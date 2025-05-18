Mauro Icardi'den "Fener Ağlama!"

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir Galatasaray formasından uzak kalan Mauro Icardi Kayserispor maçı için RAMS Park'a geldi.

"FENER AĞLAMA"

Arjantinli yıldız kız arkadaşı China Suarez ile karşılaşmayı izlerken sarı kırmızılı taraftarlar sevgi gösterinde bulundu. Maçın bitiminde yapılan şampiyonluk kutlamasında ise mikrofonu eline alan Icardi "Fener ağlama" diyerek tribünleri coşturdu.

Icardi geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarında üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray forması giymiş ve çok konuşulmuştu.