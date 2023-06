Mauro Icardi'den İsmail Yüksek'e gönderme: Herkese üstün olduğumuzu gösterdik

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği maçın ardından konuşan Mauro Icardi duygularını paylaştı.

Mauro Icardi, “Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum” sözlerini maç öncesinde dile getiren İsmail Yüksek’e “Türkiye’nin en büyük ve birinci takımı olduğumuzu gösterdik” sözleriyle tepki gösterdi.

Mauro Icardi’nin maç sonu açıklamaları:

-Bu derbiyi golle bitirdiğim için çok mutlu oldum. Her derbide gol atmam ekstra mutluluk veren bir şey. Bütün takımın çalıştığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hep beraber başardık bunu. Takım olarak, çalışanlar olarak heprkamızda durdu taraftarlar. Bu derbiyi de kazanıp hep birlikte kutluyor olmamızdan dolayı onur duyuyoruz.

-Herkesin birlikte çalışmanın sonucunu gördük. Lig içerisinde her an üstündük. Rakiplerle eşit şartlarda mücadele ettik. Ligin geçerli olmadığına dair şeyler söyleyenler varmış. Her takım gibi biz de mücadele ettik ve her takıma karşı üstün olduğumuzu gösterdik. Türkiye’nin en büyük ve birinci takımı olduğumuzu gösterdik.