Mauro Icardi'den İsmail Yüksek'e gönderme: Herkese üstün olduğumuzu gösterdik

Galatasray'ın golcüsü Mauro Icardi, dev derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'den İsmail Yüksek'e gönderme: Herkese üstün olduğumuzu gösterdik

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği maçın ardından konuşan Mauro Icardi duygularını paylaştı.

Mauro Icardi, “Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum” sözlerini maç öncesinde dile getiren İsmail Yüksek’e “Türkiye’nin en büyük ve birinci takımı olduğumuzu gösterdik” sözleriyle tepki gösterdi.

Mauro Icardi’nin maç sonu açıklamaları:

-Bu derbiyi golle bitirdiğim için çok mutlu oldum. Her derbide gol atmam ekstra mutluluk veren bir şey. Bütün takımın çalıştığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hep beraber başardık bunu. Takım olarak, çalışanlar olarak heprkamızda durdu taraftarlar. Bu derbiyi de kazanıp hep birlikte kutluyor olmamızdan dolayı onur duyuyoruz.

-Herkesin birlikte çalışmanın sonucunu gördük. Lig içerisinde her an üstündük. Rakiplerle eşit şartlarda mücadele ettik. Ligin geçerli olmadığına dair şeyler söyleyenler varmış. Her takım gibi biz de mücadele ettik ve her takıma karşı üstün olduğumuzu gösterdik. Türkiye’nin en büyük ve birinci takımı olduğumuzu gösterdik.

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi Yaşam
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi
Babası ölen Fenerbahçe taraftarı derbi sonrası Ali Koç'a hakkını helal etmedi Spor
Babası ölen Fenerbahçe taraftarı derbi sonrası Ali Koç'a hakkını helal etmedi
Okan Buruk'tan Jesus'a sert tepki: Büyük saygısızlık Spor
Okan Buruk'tan Jesus'a sert tepki: Büyük saygısızlık
Meteoroloji uyarmıştı: Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu Güncel
Meteoroloji uyarmıştı: Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e olay sözler, Neler söyledi neler Spor
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e olay sözler, Neler söyledi neler
İşte Erdoğan’ın atadığı yerli ve milli bakan Siyaset
İşte Erdoğan’ın atadığı yerli ve milli bakan
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz Spor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz