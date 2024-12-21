Mauro Icardi'den olay paylaşım! 'Fenerbahçe'ye gönderme' mi yaptı?

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Mauro Icardi'den olay paylaşım! 'Fenerbahçe'ye gönderme' mi yaptı?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarını coşturdu. Icardi'nin paylaşımı taraftarlarca Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Süper Lig ekibi Galatasarayın yıldız ismi Mauro Icardi’nin son paylaşımı bazı taraftarlar tarafından Fenerbahçe’ye gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığıyla gündeme gelirken bir yandan da sarı-kırmızılı ekibe bağlılığını gösteren paylaşımlarla taraftarın gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

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Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor" dedi. Icardi paylaştığı gönderiye Simge’nin ‘Aşkın Olayım’ şarkısını da yerleştirdi.

İcardi Wanda Nara’yı fena rezil etti. Wanda paylaştığına pişman olduİcardi Wanda Nara’yı fena rezil etti. Wanda paylaştığına pişman oldu

Ünlü futbolcunun paylaşımları Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, ‘Fenerbahçe’ye gönderme’ olarak yorumlandı. Paylaşımın Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından gelmesi dikkat çekti.

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