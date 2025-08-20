Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın kaptanı ve taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Sakatlıktan golle dönen tecrübeli oyuncu, havalimanında skandal bir harekete imza attı.

Sevgilisi China Suarez'i yolcu eden Icardi, kalabalık bir taraftar grubunun çevresini sarmasının ardından grup içerisinden bir kişiye kafa attığı görüntüler ortaya çıktı.

İşte o anlar;

Urgente. Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan del Galatasaray mientras se iba con la China Suárez y sus hijos. Muy violento todo. #MitreLive pic.twitter.com/pPPbZyUTfW — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) August 20, 2025

Görüntüleri yayınlayan Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen ile Mauro Icardi arasında geçmişe dayanan gerginlik bulunuyor. Etchegoyen, Galatasaray kaptanının sakat olduğu dönemde oyuncunun China Suarez ile ilişkisi ve gece hayatının yönetimi rahatsız ettiğini iddia etmişti. Arjantinli magazinci, "Icardi'nin sakatken bir partide görünmesinden sonra Galatasaraylı yöneteciler acil bir toplantı yaptı. Icardi'ye 'Ya İstanbul'a dönüp tedavine orada devam edersin ya da sözleşmeni feshederiz' şeklinde bir ültimatom verdi" ifadesini kullanmıştı. Bu iddia ne Galatasaray Yönetimi ne de Icardi tarafından yalanlanmadı.

