Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi olay oldu. Sevgilisi China Suarez ve çocukları ile havalanında bulunduğu sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunulan Arjantinli yıldız, bir taraftara fiziksel müdahaelede bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın kaptanı ve taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Sakatlıktan golle dönen tecrübeli oyuncu, havalimanında skandal bir harekete imza attı.

Sevgilisi China Suarez'i yolcu eden Icardi, kalabalık bir taraftar grubunun çevresini sarmasının ardından grup içerisinden bir kişiye kafa attığı görüntüler ortaya çıktı.

xx.gif

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...

İşte o anlar;

Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!

Görüntüleri yayınlayan Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen ile Mauro Icardi arasında geçmişe dayanan gerginlik bulunuyor. Etchegoyen, Galatasaray kaptanının sakat olduğu dönemde oyuncunun China Suarez ile ilişkisi ve gece hayatının yönetimi rahatsız ettiğini iddia etmişti. Arjantinli magazinci, "Icardi'nin sakatken bir partide görünmesinden sonra Galatasaraylı yöneteciler acil bir toplantı yaptı. Icardi'ye 'Ya İstanbul'a dönüp tedavine orada devam edersin ya da sözleşmeni feshederiz' şeklinde bir ültimatom verdi" ifadesini kullanmıştı. Bu iddia ne Galatasaray Yönetimi ne de Icardi tarafından yalanlanmadı.

Yılın sürprizini resmen duyurdular! Alexander Sörloth lige geri dönüyorYılın sürprizini resmen duyurdular! Alexander Sörloth lige geri dönüyor

Anderson Talisca ezeli rakibe gidiyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Fenerbahçeliler şoka uğradıAnderson Talisca ezeli rakibe gidiyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Fenerbahçeliler şoka uğradı

Transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe...Transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe...

Son Haberler
İzmir’de dev Vurgun! 16 ayrı operasyonda milyonluk ürün ele geçirildi
İzmir’de dev Vurgun! 16 ayrı operasyonda milyonluk ürün ele geçirildi
Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı
Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı
Arda Güler'e tribünden doping
Arda Güler'e tribünden doping
Pınar Altuğ'un yogası tartışma yarattı! Sosyal medyadan mesaj yağdı
Pınar Altuğ'un yogası tartışma yarattı! Sosyal medyadan mesaj yağdı
Gelibolu orman yangınında yürekleri ferahlatan görüntü!
Gelibolu orman yangınında yürekleri ferahlatan görüntü!