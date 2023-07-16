Mauro Icardi'nin geliş tarihini Okan Buruk açıkladı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Mauro Icardi'nin geliş tarihini de açıkladı.

Mauro Icardi'nin geliş tarihini Okan Buruk açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanılan şampiyonluktan en büyük pay sahibi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin pazartesi günü İstanbul'a gelmesini beklediklerini açıkladı.

"ÇOK BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK"
Ajans1905'in programına katılan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Icardi'nin daha önce gelmesini beklediklerini ancak bu durumun uzadığı belirtti. 1959 yılı öncesi yaşanan şampiyonluklar hakkında konuşan Okan Buruk, "Biz geçmişi değil, geleceği düşünüyoruz. Yani 5. yıldızı düşünüyoruz. Açık ve net olarak 59 sonrası şampiyonluklar geçerli. Yıllarca buna kimsenin itirazı olmamış. Bunu belirleyecek federasyon. Bundan sonra çok büyük bir şey değişeceğini dişünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SENE ROTASYONUMUZ OLACAK"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon Avrupa maçlarıyla birlikte 60'a yakın maç oynayabileceklerini söyledi. Buruk maç yoğunluğu nedeniyle kadrolarını geniş tutmak istediklerini ifade etti.

Buruk "Bizim 1 numaramız Muslera. Hep Muslera'yı düşünüyoruz. Hafta içi hafta sonu maçlarımız olacak. Bu sene rotasyonumuz olacak. Boey ve Nelsson'un kafalarının hiçbir yerine ayrılma gibi bir şey yok. Bizim düşüncemiz onlarla devam etmek. Ben teknik adam olarak aynı savunma oyuncuları ile devam etmek istiyorum. Dybala, Ali Yiğit'in listesinde var. (Gülerek) Roma'da da oynayan bir oyuncu. Transfer gündeminde olan bir oyuncu değil. Fred ile Şampiyonlar Ligi'nde rakip de olduk. Çok beğendiğim bir oyuncu. Manchester United'tan oyuncu almak biraz zor"

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