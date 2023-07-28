Mauro Icardi'nin maliyeti ortaya çıktı

Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığı Mauro Icardi'nin maaş detayları belli oldu.

Mauro Icardi'nin maliyeti ortaya çıktı

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı ve bugün saat 00.00'da İstanbul'da olacak olan Mauro Icardi'nin maliyeti belli oldu.

PSG'ye 10 milyon euro bonservis ücreti verecek olan Galatasaray, Icardi'nin maaşı için sponsorlardan destek alacak.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray'ın kasasından toplam 16 milyon euro çıkacak.

YILLIK 5.3 MİLYON
Arjantinli golcü, Cimbom'dan sezon başına 5.3 milyon euro para alacak.

Yıllık 3.5 milyon euro ekstra bedel ise sponsorlar tarafından karşılanacak.

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Icardi, çıktığı 26 maçta 23 gol attı.

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