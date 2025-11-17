Wanda Nara ile boşanmak için geri sayıma geçen Mauro Icardi, milli arada Arjantin'e gitti. Icardi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan bir talepte bulundu.

MAURO ICARDI EKSTRA İZİN İSTEDİ

Mauro Icardi, Okan Buruk'tan çocuklarıyla görüşmek için ekstra izin istedi. Yıldız oyuncu, Buruk'tan istediği cevabı almayı başardı.

Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Gece yarısı Victor Osimhen için resmi açıklama yapıldıSakatlanarak oyundan çıkmıştı! Gece yarısı Victor Osimhen için resmi açıklama yapıldıSpor

Mauro Icardi'nin Okan Buruk'tan isteği şok ettirdi! - Resim : 2

O varsa Houston'da sorun yok! Alperen Şengün şov yaptıO varsa Houston'da sorun yok! Alperen Şengün şov yaptıSpor

Mauro Icardi'nin çarşamba gününe kadar İstanbul'da olacağı kaydedildi.

Öte yandan sosyal medyada bazı Galatasaraylı taraftarlar, formu düşük olan Icardi'nin fazladan izin istemek yerine İstanbul'a dönüp çalışması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

Volkan Demirel Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Eski öğrencisiydi...Volkan Demirel Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Eski öğrencisiydi...Spor