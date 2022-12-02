Icardi'nin sağlık durumu belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.
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