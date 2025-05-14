Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den çarpıcı açıklamalar: Geri dönmek istiyor

Galatasaray'ın kaptanlarından Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, dünyaca ünlü golcü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte China Suarez'in sözlerinden öne çıkanlar;

"BİLMİYORUM"

Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlandığı ve ilişkileri için mesafe sorununun ortaya çıkacağı hatırlatılan China Suarez, bu yönde gelen sorunun ardından, "Bakacağız, bilmiyorum." dedi.

"GERİ DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR"

Mauro Icardi'nin sahalara geri dönmeyi çok istediğini söyleyen Suarez, "Onu çok tutkulu buluyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇILGINCA"

Icardi ile birlikte daha önce Türkiye'ye gelen China Suarez, "Türkiye'de durum çılgınca! Icardi, bana anlatmıştı ama orada yaşamak, insanların ona olan ilgisi ve sevgisi, her şeye özen göstermelerini görmek çok farklı." yorumunda bulundu.

"BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

Türkiye'de kendisinin de çok iyi karşılandığını söyleyen China Suarez, "Tabii ki Icardi'nin kız arkadaşı olduğum için beni çok iyi karşıladılar ama onu sabırsızlıkla bekliyorlar. Umarım en kısa sürede oynamaya başlar." sözlerini sarf etti.