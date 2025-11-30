Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ayrılığın ardından China Suárez ile yeni bir aşka yelken açmış ve bu ilişkiyi sosyal medyadan duyurmuştu.

Wanda Nara skandallarıyla uzun süre manşetlerden düşmeyen Galatasaray’ın gol makinesi Icardi, ayrılık sonrası kimsenin beklemediği bir mutluluğu yakaladı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Icardi, China Suárez ile çekilmiş en güzel fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

32 yaşındaki futbolcu ile 33 yaşındaki oyuncu ve modelin aşkı tam gaz devam ediyor.

YÜZÜK DETAYI GÜNDEME OTURDU

Galatasaray’ın Arjantinli süperstarı Mauro Icardi, özel hayatıyla yine magazin gündeminin zirvesinde. Çift, birinci yıllarını sosyal medyada paylaştıkları aşk dolu fotoğraflarla kutladı.

Yıldız futbolcu, karelere “Mutlu yıl dönümleri aşkım” notunu düştü. Icardi’nin sevgilisine aldığı pırlanta yüzük ise dikkatleri çekerken, sosyal medyada “Yakında düğün mü var?” soruları peş peşe sıralandı.

MAURO ICARDİ KİMDİR?

19 Şubat 1993’te Arjantin’in Rosario şehrinde doğan Icardi, futbol yolculuğuna doğduğu yerdeki F.C Sarretta’da başladı.

2002’de Kanarya Adaları’na giderek İspanya’da devam etti, 6 yıl Vecindario’da forma giydikten sonra Barcelona’nın ünlü La Masia akademisine kabul edildi.

Barcelona’nın alt yaş takımlarında parladıktan sonra 2011’de Sampdoria’ya transfer oldu.

Altyapıda 19 golle kral olurken, bir sonraki sezon A takıma yükseldi ve 33 maçta 11 gol attı.

SERIE A’DA İKİ KEZ GOL KRALI

Sampdoria’dan 13 milyon Euro’ya Inter’e geçen Icardi, burada kariyerinin zirvesini yaşadı. 219 maçta 124 gol ve 29 asistlik performans sergiledi.

2014-15’te 22, 2017-18’de 29 golle iki kez Serie A gol kralı oldu, 2018’de İtalya’da yılın futbolcusu seçildi.

2019’da PSG’ye kiralık, bir yıl sonra 50 milyon Euro’ya bonservisiyle gitti. Paris’te 92 maçta 38 gol-10 asist yaptı, 2 lig, 2 Fransa Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.

Arjantin Milli Takımı’nda 8 maçta 1 golü var.

Aktif futbolcular arasında Serie A’da en çok gol atan ikinci isim (121 gol). Galatasaray’daki ilk sezonunda derbilerde boş geçmedi, üst üste 7 maç gol atan ilk Sarı-Kırmızılı oyuncu oldu.

24 lig maçında 22 gol 7 asist yaptı ve şampiyonluk yaşadı. Kiralık dönemi bitince PSG’ye dönse de Galatasaray üst üste üç şampiyonluk yaşayan kadronun vazgeçilmezi olmayı sürdürdü.

CHINA SUÁREZ KİMDİR?

Tam adı María Eugenia Suárez olan China, 9 Mart 1992 Arjantin doğumlu ünlü bir oyuncu ve modeldir. Agustín adlı bir ağabeyi vardır.

Anneannesi Marta Mitsumori Japon kökenlidir ve Japonya’nın Kōchi bölgesinde akrabaları yaşar.China, ortaokulu Instituto Corazon de María’da, liseyi ise ESBA Barrio Norte’de tamamladı.

