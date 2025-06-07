Mauro Repetto, 30 yıl sonra sahnelere dönüyor

Mauro Repetto, 883 grubunun kurucularından biri olarak 30 yıl sonra müzik sahnesine geri döndü. Yeni teklisi “Dj Sole” ile hem dinleyicilerini hem de tiyatroseverleri heyecanlandırıyor. Dijital platformlarda ve radyolarda yayımlanan parça, yepyeni tiyatro gösterisi “Election Day”in habercisi olarak dikkat çekiyor. Stefano Salvati’nin yönetmenliğinde çekilen klip ise sinema esintileriyle dolu, geleceğe dair distopik bir dünya tasvir ediyor.

Repetto, son dönemde başarıyla yayımladığı anı kitabı “Non ho ucciso l'uomo ragno” ve tek kişilik gösterisi “Alla ricerca dell'uomo ragno” ile sanat alanında yeniden canlanma yaşadı. Tgcom24’e konuşan sanatçı, müziğe dönüşünün sosyal medyanın sunduğu olanaklarla farklı bir boyuta taşındığını vurguladı. “Dj Sole”yi, geçmişin büyük isimlerinin klonlanıp modern bir diskoda buluştuğu bir hikaye olarak tanımlayan Repetto, projesini sinema ve tiyatro ile birleştiriyor.

“Election Day” adlı yeni tiyatro oyunu, tarihi figürlerin DNA’larından oluşturulan klonların ekonomik krizleri çözmek için seçildiği bir geleceği anlatıyor. Tutankamon, Julius Sezar, Che Guevara ve Kleopatra gibi isimler bu distopik laboratuvarda hayat buluyor. Repetto, oyunda teknolojiyi yaratıcı bir biçimde kullanarak sahnede yeni bir deneyim yaratmayı hedefliyor. Yapay zekanın kendi sanatına hizmet etmesi gerektiğini belirtiyor.

Müzik kariyerine eskisi gibi rap ve elektronikle başlamış olsa da şimdi daha olgun bir müzisyen olarak gitar çalıyor. Repetto, müziği hayatındaki enerjinin ve yaratıcılığın kaynağı olarak tanımlıyor. Yeni single yazımında ise sade ve evrensel ifadelerle duyguları aktarmaya odaklanıyor.

Video klipte Tarantino ve Brian De Palma gibi yönetmenlere atıfta bulunarak sinemaya olan ilgisini gösteren sanatçı, tiyatro sahnesinde de rol yapma tutkusunu sürdürmek istiyor. Yaz boyunca meydanlarda gerçekleşecek etkinliklerle de halkla buluşacak.