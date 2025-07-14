Mavagat'ta belediye başkan vekili seçildi!

Kaynak: Haber Merkezi
Mavagat'ta belediye başkan vekili seçildi!

Son dakika... Manavgat Belediyesi’nde tutuklamaların ardından meclis aritmetiği yeniden şekillendi. CHP’nin yedek üyeleriyle sağladığı çoğunluk sonrası bugün yapılan oylamada Mehmet Çiçek Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

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