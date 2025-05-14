Mavi Çarşı katliamcısı tahliye oldu! 13 kişiyi katletmişti... Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı

1999 yılında Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya molotoflu saldırı düzenleyen ve 13 kişinin yanarak ölmesine 2 kişinin de yaralanmasına yol açan Azime Işık tahliye oldu. Öte yandan Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık çiçeklerle karşılandı. Işık'ın tahliye edilmesinin ardından sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı.

ÖCALAN'IN YURDA GETİRİLİŞİNİ PROTESTO ETMİŞ

Kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Mayıs 2007'de verdiği kararda, sanıkların eylemi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yurda getirilişini protesto amacıyla yaptıklarını belirterek, devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak amacını taşıdıkları ve bu hususta mahkemede tam bir vicdani kanaat oluştuğunu bildirmişti.

Heyet, eski Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesi uyarınca, ''devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylem yapmak'' suçundan sanıklar Engin Atabey, Abdullah Günay ve Metin Yamalak'ın ağırlaştırılmış müebbet, olayda gözcülük yaptığı iddia edilen sanık Azime Işık'ın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Bu kararlar Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce onamıştı.

DAVA AİHM'E TAŞINMIŞTI

Dava daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı. AİHM’in yeniden yargılama yönündeki kararı üzerine dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gitti. AYM’nin kararı doğrultusunda dosya yerel mahkemeye sevk edildi.

KATLİAMCI SERBEST BIRAKILDI

Bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Azime Işık tahliye oldu.

TEPKİ YAĞDI

Azime Işık'ın tahliyesinin ardından sosyal medyada duruma tepki yağdı.

* 13 kişi, 26 yıl.

Kişi başına 2 yıl düşüyor.. Hem de vergiler dahil !!

Mecliste de işe başlatın tam olsun!!

*Bu sırada üniversite öğrencileri yasal protesto haklarını kullandıkları için hapiste. Hapiste yatmamak için cinayeti öven tek ülkeyiz herhalde.

*Yazıklar olsun bir de çiçeklerle karşılamışlar. Bıktık bu ülkedeki katil sevicilerden.