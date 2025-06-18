‘Mavi gömlekli çocuk’ zannedip ateş açtı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Cihan D.’nin uğradığı saldırının detayları ortaya çıktı. Cihan D.’nin Marmaray’da meydana gelen kavgada hedef olan ve ‘mavi gömlekli çocuk’ olarak tanınan İbrahim Aktan’a benzemesi nedeniyle kurşunların hedefi olduğu anlaşılırken olayın arkasındaki Daltonlar detayı dikkat çekti.

Marmaray’da meydana gelen bir kavgada suçlanan ve kamuoyunda ‘mavi gömlekli çocuk’ olarak tanınan İbrahim Aktan Türkiye gündeminden düşmüyor. İbrahim Aktan’a benzediği iddiasıyla İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir kişiye ateş açıldı.

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Dün saat 21.00 sıralarında Maltepe’de Feyzullah Mahallesi’nde meydana gelen olayda uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunan 17 yaşındaki Y.B.D., 41 yaşındaki Cihan D. isimli vatandaşa 2 el ateş açtı. Cihan D. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

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Ekol TV'deki habere göre polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda suça sürüklenen çocuk Y.B.D. sokak üzerinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

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Bahçelievler’de ikamet ettiğini söyleyen şüpheli “Daltonlar” isimli suç örgütünün üyesi olduğunu bildiği ve ikamet ettiği mahalleden tanıdığı D. isimli şahsın aracılığıyla yerini hatırlamadığı bir kafeden ve tanımadığı bir kişiden silahı temin ettiğini söyledi. D. isimli şahıs tarafından Cihan D.’nin adresine gitmesinin istendiğini iddia eden şüpheli korkutmak amacıyla havaya ateş açtığını savundu.