Mavi kartlı yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için sakatlandı

Fenerbahçe yönetimi Almanya’dan mavi kartlı futbolcu Suat Serdar’ı transfer etmek için girişimlere başlarken futbol tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı.

Mavi kartlı yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için sakatlandı

Editör: Ufuk Cingöz

Miha Zajc’ın sözleşmesinin sona ermesi Miguel Crespo’nun ise gün geçtikçe düşen performansı ile orta sahada eli zayıflayan sarı-lacivertliler orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yönetimi TFF'nin yeni uygulamaya koyduğu "mavi kart" hakkından faydalanarak yerli statüsünde oynayabilecek bir gurbetçiyi transfer etmek için mutlu sona yaklaştı.

Daha önce Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Suat Serdar, ortaya atılan iddialara göre, Türkiye'de ki tatilini bitirip Almanya'ya dönmedi. Takımı Hertha Berlin’in Almanya 2. Ligi’ne düşmesi sonucu orada daha fazla forma giymek istemeyen Suat Serdar takımına sakatlandığını söyledi.

Menajerliğini yapan abisi Mükerrem ile Türkiye’ye tatile gelen Suat Serdar, Fenerbahçeli yöneticilerle her konuda anlaştı.

Fenerbahçe yönetimi transferi tamamlamak için Suat'ı isteyen bir başka kulüp olan Mainz'ın oyuncu için masasından kalkmasını bekliyor. Fenerbahçe’nin hedefi bu transferde 2-2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyerek transferde mutlu sona ulaşmak.

Oyuncunun şuan ki takımı Hertha Berlin ise 2018'de 11 milyon Euro ödediği Suat için 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bekliyor. Suat Serdar formasını giydiği Hertha Berlin’de bu zamana kadar 68 maça çıkmış ve bu maçlarda 8 gol 4 asist kaydetmişti.

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