Mavi Kuş izleyici ile buluştu

DHA

Anadolu'dan sürprizlerle dolu bir yol hikâyesinin anlatıldığı 'Mavi Kuş' adlı oyunu ilçe sakinleriyle bir kez daha buluşturdu. Mustafa Kutlu'nun eserini sahneye taşıyan Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrenci ve eğitmenleri, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

Genel sanat yönetmenliğini İlknur Demir'in üstlendiği oyunun yönetmenliğini ise Caner Demir yaptı. Oyun dekorlarında Atilla Emre Devrimci, müziklerinde ise Okan Kaya'nın imzası vardı.

Oyunda; Alican Turan, Aykut İspir, Barış Bilgiç, Begüm Akkaya, Deniz Akkaya, Evrim Artut, Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Kasım Özgürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Solmaz, Mukaddes Kurmuş, Mücahit Koçak, Hakan Kahraman, Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, Servet Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağmur Şayir, Yakup Denli, Yusuf Sırma ve Yusuf Türk rol aldı.