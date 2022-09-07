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Mavi Liman 15 sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı

Küratörlüğünü Zihniye İlhan'ın üstlendiği, 22 sanatçının 28 eserinin yer aldığı, 'Mavi Liman 15' isimli resim sergisi, Kartallı sanatseverler ile buluştu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:54
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Mavi Liman 15 sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı

Mavi Liman 15 sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı
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ANKA

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda yapılan serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi katıldı. Açılış töreninde sergi küratörü Zeynep İlhan'a ve sanatçılara teşekkür plaketi takdim eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, "Kartal Belediyesi olarak, sanatın ve sanatçının yanında olmayı sürdürüyoruz. Tüm Kartallı komşularımızı, bu harika resim sergisini ziyaret etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

22 sanatçının, karma teknik ile oluşturduğu ve 28 eserin yer aldığı 'Mavi Liman 15' resim sergisi, 11 Eylül 2022'ye kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

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