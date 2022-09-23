﻿Mavi Vatan mı? Kara Vatan mı?

Başkan Joe Biden'ın Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemesi, Türkiye-Amerika, Türkiye-Avrupa Birliği ve Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin Cumhuriyet tarihinin en önemli krizine dönüşmesi yaşanırken;

- AKP iktidarı Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vaz mı geçiyor?

Israrlı, "Mavi Vatan" savunucusu müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'ya Abdülhamit Han ve Oruç Reis'in faaliyet alanını sordum.

Yaycı şunları söyledi;

"Orhan Bey, son ilan edilen Navtex ile birlikte Abdülhamit Han ve Oruç Reis'in sismik araştırma sahaları maalesef 'Sevr Haritasının' denizlerimizdeki versiyonu olan "Sevilla Haritası" sınırları içerisinde kalmıştır.

Yani bizi Antalya Körfezi'ne hapseden, Türkiye'ye 40 bin kilometrekarelik deniz alanını reva gören bir alan içerisinde sismik araştırma faaliyeti yapılacak.

Gönlümüz, aklımız Sevilla Haritası dışına çıkmayı diliyor, umuyor ve gerektiriyor.

Elbette yetkililer şunu söyleyebilirler;

- Burada daha yoğun sismik araştırma yapacağız diyebilir, bizim takip ettiğimiz ve arşivlerimizde bulunduğu kadarıyla zaten bu bölgede yeterince sismik araştırma yapılmıştır ki biraz daha sismik araştırma yapalım

Ancak geldiğimiz bu politik ortamda, Sevr Haritasının denizdeki versiyonu olarak tarif edebileceğimiz Sevilla Haritasının dışında 'bizim öngördüğümüz münhasır ekonomik bölgemiz içerisinde' faaliyet gösterilmesi bölgemize sahip olduğumuzun ve bize dayatılan 'Sevilla Haritasını tanımadığımızın' gösterilmesi açısından son derece elzemdir.

Devleti yönetenlerin mutlaka hesapları, dengeleri vardır.

Fakat ben bu konuda Sevilla Haritasının tanınmaması, olaya sadece ekonomik boyutuyla bakılmaması, stratejik ve milli çıkar boyutuyla da bakılması gerektiği kanaatindeyim.

- Deniz stratejisi bakımından mutlaka Sevilla Haritasının dışında faaliyet yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyorum.

Hatta dayatılan Sevilla Haritasını yırtarcasına ve tam da tanımadığımızı göstermek için Mavi Vatan haritasına uygun şekilde öngördüğümüz 'münhasır ekonomik bölgemizin' tam da göbeğinde faaliyet yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum.

Yani Libya Anlaşması hattının doğusuyla 28 derece boylamı arasında kalan alanda sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Bize meydan okuyan Yunanistan'a kararlılığımız göstermek ve ortak milli duruşumuzu net bir şekilde gösteren en önemli cevap;

- Sevilla Haritasının dışına çıkmak olacaktır.

Diğer yandan Sevilla Haritasının dışına çıkmak Anadolu yarımadasıyla, Kıbrıs Adası arasındaki alanda faaliyet yürütmek değildir.

Benim için Sevilla Haritasına çıkmak demek Libya Anlaşması hattı ile Kıbrıs adası arasındaki bölgedir.

- Diğer tüm girişimler lafı güzaftan ibarettir.

22 Aralık 2020'den beri Sevilla Haritasına uygun şekilde bize reva görülen;

- 40 bin kilometrekarelik alanın dışında faaliyet yürüteceğimiz günleri iple çekiyorum.

Elbette takdir devletimizi yönetenlerindir, devleti yönetenler her türlü dengeyi gözetmektedir ama biz deniz stratejisi ve politikası bakımından bunları söylemek mecburiyetindeyiz.

Deyim yerindeyse yumurta küfesi devleti yönetenlerin sırtındadır ve birçok dengeyi de gözetmek durumunda kalmaktadırlar.

- Mavi Vatan açısından, deniz hak ve menfaatlerimiz açısından Sevilla Haritasının dışına çıkılması gerektiğini hatırlatmak mecburiyetindeyiz.

Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her daim yanındayız."

Değerli okurlarım,

Sevilla Haritası hakkında şu bilgiyi vereyim:

- 2000'li yılların başında Avrupa Birliği'nin (AB) talebi üzerine Sevilla Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan harita Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarını Yunanistan'a veriyordu.

- Sevilla haritasındaki kıta sahanlıklarını Türkiye kabul etmiyor.

- Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı, güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında Akdeniz'e bir çıkış noktası bırakmıyor.

- Çünkü; Harita, Yunan ana karasına 580 km Türkiye'ye 2-3 km yakınlıkta olmasına rağmen ada ve kayalıkları Yunanistan'ın hakkı olarak tanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sevilla haritasını göstererek şöyle eleştirmişti:

- "Dediler ki gemiyi geçici olarak siz sorunsuz bölgeye gönderir misiniz?

Neyi kastediyorlar diye merak ettik. Üçgen olan bölge. Şu arada kal diyorlar. Siz bunu nasıl söylersiniz kardeşim. Bu ne demektir biliyor musunuz?

Saçma sapan Sevilla haritasını kabul etmek demektir.

Yunanistan bu haritayı kabul etmediğini açıklaması lazım. Bu harita durduğu sürece bunu çözemeyiz. Müzakere de olmaz. Müzakere olsa da sonuç elde edemezsiniz."

Peki, Abdülhamit Han ve Oruç Reis neden münhasır ekonomik bölgemizde değil de Yunanlıların iddiasını kabul edercesine Sevilla Haritasını uyguluyor.

Nerede kaldı Çavuşoğlu'nun itirazı?

Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Abdülhamit Han gemisinin Antalya körfezinde Sevilla Haritasını kabul ettiğimiz gösteren haritadır.

Çavuşoğlu, "Saçma sapan Sevilla haritasını kabul etmek" diyor,

Erdoğan ise Sevilla haritasının kabul edildiğinin haritasını yayınlıyor…

Mavi Vatan mı? Kara Vatan mı?