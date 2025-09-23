Mavi Vatan'da uyuşturucu avı! Karanlıkdere'de şok operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik ekipleri, Mavi Vatan'da devriye sırasında 114 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Kırklareli sahilinde yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatan'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok" notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. Kırklareli Valimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Son Haberler
Mansur Yavaş'tan operasyona ilk tepki!
Mansur Yavaş'tan operasyona ilk tepki!
Jose Mourinho'dan olay sözler! Yine taş attı: Fenerbahçeliler çok kızacak
Jose Mourinho'dan olay sözler! Yine taş attı: Fenerbahçeliler çok kızacak
Kaza da ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti
Kaza da ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti
Ev sahibi olmak bir hayalden öteye gitmiyor! Ünlü yazar acı gerçeği açıkladı
Ev sahibi olmak bir hayalden öteye gitmiyor! Ünlü yazar acı gerçeği açıkladı
Küresel borsalar Powell'ın açıklamalarına kilitlendi! (23 Eylül 2025)
Küresel borsalar Powell'ın açıklamalarına kilitlendi!