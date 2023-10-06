Mavi ve yeşil yumurtalar yararlı mı

Yumurta protein oranı en yüksek besin maddesi. Ama normal tavuk yumurtasından on kat yüksek protein bir başka türü var. Mavi yeşil yumurta! Peki ne gibi yararları var? İşte, yanıtı...

Mavi ve yeşil yumurtalar yararlı mı

Editör: Erkavim Yıldırım

Mavi ve yeşil yumurta Güney Amerika tavuklarından elde ediliyor.
Sarı beyaz yumurtaya göre 10 kat daha fazla kalori içeriyor. Aynı zamanda insan vücudunun ihtiyaç duyduğu A, B, D ve E vitaminlerini içerisinde barındırır.

Özellikle Şili'de meşhur olan olan bu tavuklar şimdilerde özel olarak muhafaza ediliyor. Amerika'da bu tavukların üretimi için dev tesisler kuruldu. Çünkü elde edilen yumurtaların içinde yüksek miktarda protein barındırıyor.

FAYDALARI NELERDİR?

Düzenli tüketilen mavi yeşil yumurta vücudun gün boyu zinde kalmasını sağlar.
Beyin zarlarını koruyan mavi yeşil yumurta beynin işlevlerini sağlıklı yerine getirmesinde yardımcı olur.

Felç riskini azaltır ve damar tıkanıklığını önler.
İçerdiği yüksek demir sayesinde, çeşitli faktörlere bağlı ortaya çıkan kansızlığa iyi gelir.

Vücuttaki kemik ve dişlerin ihtiyacı olan kalsiyum bakımından zengin olan mavi yeşil yumurta, kemiklerin sağlıklı gelişmesini sağlarken, dişleri de hastalıklardan korur.

Kalbin sağlıklı bir biçimde işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli 13 besin kaynağına sahiptir.

Mavi yeşil yumurtanın belirli yaştan sonra düzenli olarak tüketilmesi ileri yaşlarda görülen Alzheimer riskini azaltır.

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