Maviler Mourinho kırmızısının üstünü çizdi

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası Londra'da duygusal bir karşılaşmaya sahne oldu.

Jose Mourinho Benfica ile eski takımı Chelsea ile Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede 18. dakikada Richard Rios'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Chelsea, son düdüğe kadar skoru koruyarak sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ilk maçta Bayern Münih'e deplasmanda kaybeden Maviler ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Mourinho yönetimindeki Benfica ise Karabağ'a karşı evinde aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından ikinci Şampiyonlar Ligi mücadelesinden de eli boş döndü.