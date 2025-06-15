Mavişehir sahili pırıl pırıl: Belediye ekipleri iş başında!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mavişehir sahili pırıl pırıl: Belediye ekipleri iş başında!

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye ekipleri, saha çalışmalarına devam ederek Mavişehir sahilini temizledi.

Didim Belediyesi, ilçedeki bakım ve temizlik faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Turizm sezonuyla birlikte sahil ve plajlardaki çalışmalarını hızlandıran belediye ekiplerinin son durağı Mavişehir sahili oldu. Sabah erken saatlerde sahile ulaşan ekipler, sahil boyunca temizlik yaparak çöpleri topladı.

Didim Belediyesi’nin konuyla ilgili paylaşımında, "Mavişehir sahilimizde temizlik çalışması tamamlandı. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Didim için sahillerimizi özenle temizlemeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz Mavişehir sahilinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla hem çevre sağlığına hem de doğaya katkı sağladı. Didim'imizin her noktasında titizlikle çalışıyor, doğamıza sahip çıkıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mavişehir sahili pırıl pırıl: Belediye ekipleri iş başında!

Mavişehir sahili pırıl pırıl: Belediye ekipleri iş başında!

Mavişehir sahili pırıl pırıl: Belediye ekipleri iş başında!

Mavişehir sahili pırıl pırıl: Belediye ekipleri iş başında!

Mavişehir sahili pırıl pırıl: Belediye ekipleri iş başında!

Mavişehir sahili pırıl pırıl: Belediye ekipleri iş başında!

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