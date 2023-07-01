Maviye Sürgün 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?

Başrolleri Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Hakan Salınmış paylaştığı Maviye Sürgün dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Maviye Sürgün 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?

Maviye Sürgün 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?

Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün’de Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Hakan Salınmış rol alıyor. Maviye Sürgün dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Maviye Sürgün 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?

MAVİYE SÜRGÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maviye Sürgün 3 Temmuz Pazartesi günü 4. bölümü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NEDİR?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.

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