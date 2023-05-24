Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kruse, "Türkiye'de size Cristiano Ronaldo'ymuşsunuz gibi davranılıyor" ifadesinde bulundu.

Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar

Geleceğine dair konuşan eski Fenerbahçeli Max Kruse, flaş açıklamalar yaptı.

Kruse'nin bir Youtube kanalında yaptığı açıklamaları şu şekilde;

''Gelecek sezon yeniden Bundesliga'da oynamak istiyorum sezon başında tek seçeneğim Hertha olsaydı elbette görüşürdüm ama şuan ikinci ligde oynayacaklar.

Mümkünse Bundesliga'da oynamayı istiyorum hala bir takıma yeterli kaliteyi katabilecek olduğumu düşünüyorum''

''RONALDO GİBİ DAVRANILDI''
Fenerbahçe'de geçirdiği günlerden de bahseden Kruse, ''Kariyerimde geçirdiğim en yoğun ve güzel zamanların Borussia Mönchengladbach, St. Pauli, Union ve Werder diyebilirim. Fenerbahçe'deki bir yıl güzeldi ama her şeyden önce mali açıdan kazançlıydı. Türkiye'de size gerçek bir yıldız muamelesi yapılıyor. Türkiye'de bir oyuncu olarak her yerde size Mesut Özil veya Cristiano Ronaldo'ymuşsunuz gibi davranılıyor ve bu harika ama bir derbi kaybedersen dışarı çıkamazsın." ifadelerini kullandı.

Kruse, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 23 maça çıkarken, 7 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı.

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