Max Kruse'den Leroy Sane için Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Leroy Sane hakkında kendisine yöneltilen soruya çarpıcı bir cevap verdi. Kruse, vatandaşının Galatasaray'a transferinin gereksiz olduğunu dile getirdi.

İşte Kruse'nin konuyla ilgili o sözleri;

"BENCE GEREKSİZDİ"

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferiyle birlikte "Birçok kişi Türkiye'ye transferini kariyerine zarar verecek bir adım olarak yorumladı." şeklinde hatırlatma yöneltilen Kruse, "Bence bu değişiklik gereksizdi." dedi.

"TÜRKİYE ÇOK ERKEN"

"Bayern Münih'te en iyi dönemini yaşayan bir oyuncu olarak, kesinlikle başka seçenekleri de vardı. Galatasaray, ona en iyi teklifi yapmış görünüyor. Yine de Türkiye'ye transferinin kariyerinde çok erken olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye transfer olması, Sane'yi milli takıma çağırmamak için hiçbir şekilde bir neden olmamalı."

"O KADAR KÖTÜ DEĞİL"

2019 yılında 31 yaşındayken Fenerbahçe'ye transferi hatırlatılan Kruse, "Her şeye rağmen Türkiye ilham verici bir ülke. Bence Süper Lig, burada bazen gösterildiği kadar kötü değil." ifadelerini kullandı.

