Maximin'den olay Mourinho itirafı! 'İnsanlar anlamıyor...'

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Fransız sol kanat Allan Saint Maximin, sarı lacivertli kulüpteki günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Meksika Ligi ekiplerinde Club America'ya transfer olan Maximin, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ve kulüple yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu.

'HER ŞEY HARİKAYDI'

"Mourinho benim için çok önemli" diyen Maximin, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar bazı şeyleri anlamıyor, onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler, birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir teknik direktör ve harika bir insan.

Dürüst olmak gerekirse, o benim kariyerimdeki en iyi teknik direktörlerden biri. Birkaç kez tartıştık ama kötü bir şey olmadı. O sizin babanız gibidir. Sadece evet ya da pardon deyip odanıza gitmezsiniz. Bana her zaman iyi davrandı.

Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları görmeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı."