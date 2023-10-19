Maya otu regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor

Regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor maya otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Maya otu regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Maya otu; Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

REGL NEDİR?

Ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalar; regl, âdet kanaması ya da menstrüasyon olarak tanımlanır.

Regl döneminin süresi ve kanamanın miktarı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Her 21 ila 35 günde bir kez gerçekleşen regl döneminde uterus ya da halk arasında bilinen adıyla rahim, kendini yenileyerek gebeliğe hazırlanır.

Gebeliğin oluşmadığı durumlarda ise rahmin içinde bulunan dokunun bir kısmı dökülür ve vajinal yoldan dışarı atılır. Aylık döngüler hâlinde devam eden bu sisteme, menstrüasyon döngüsü ya da farklı bir deyişle âdet döngüsü denir. Sağlıklı bir âdet döngüsü için dört ayrı sistemin düzenli ve birbiriyle uyum içinde çalışması gerekir. Rahim ve vajina, yumurtalıklar, hipofiz bezi ve hipotalamustan oluşan bu sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışması, üreme için de son derece önemlidir.

MAYA OTU NASIL KULLANILIR?

Bira imalinde kullanılır. Otu kürü yapılarak saç ve cilt üzerine uygulanabilmesi mümkün olan bir bitki türü olup, çayı formunda da tüketilmektedir.

Otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunun 1 bardak kaynar suya atılıp, 10 dakika süre ile demlenmesi ile kolayca hazırlanabilir. Aç karnına tüketilmesi durumunda daha hızlı etki gösterir. Keskin kokuya sahip olması nedeni ile içerisine bal katılarak da tüketilebilen çayın, hormonlar üzerindeki etkisi sebebi ile günlük kullanım miktarı 1 bardağı geçmemelidir.

Bir aylık kullanımdan sonra bir müddet kullanılmaması ve kullanıma ara verilmesi gerekir. Göğüs büyütmek için de kullanılabilen bitkinin, krem olarak kullanılabilmesi için kaynatıldıktan sonra öğütülmesi gerekir. Vücuda uygulanabilen bir kremle karıştırılarak kullanımı sağlanabilir ve tehlikeye neden olmaması için uygulandığı alanda uzun süre bekletilmesinden kaçınılmalıdır.

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