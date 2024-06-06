Mayasız yoğurt yapılmaz demeyin taş gibi oluyor. Sadece 1 malzeme eklemek yetiyor

Sütü ısıtırken, parmağınızın dayanabileceği sıcaklığa getirilmesi gerekmektedir ve maya seçimi önemlidir; canlı kültür içeren kaliteli bir ürün tercih edilmelidir. Fermantasyon süresi ve sıcaklığı kontrol edilerek uygun bir ortam sağlanmalıdır.

Kapaklama işleminden sonra yoğurdu sabit bir yerde bekletmek ve sabırlı olmak önemlidir; ilk denemede başarı elde edilemeyebilir ancak deneyim kazanıldıkça daha iyi sonuçlar alınacaktır. Bu püf noktalarına dikkat ederek, evde yapılan yoğurtlar daha lezzetli ve sağlıklı olacaktır.