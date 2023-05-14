Maydanozun az bilinen yararları

Missouri Üniversitesi’nden araştırmacılar fındık, meyve,kereviz, maydanoz ve diğer yeşilliklerin içerisinde bulunan apigenin isimli bir maddenin göğüs kanseri tümörlerine karşı etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Vücutta bir tümör meydana geldiğinde gelişimi için gerekli bir kılcal damar ağına ihtiyaç duyar. Apigenin bu kılcal damar ağının meydana gelmesini engellemekte ve tümörün büyümesini durdurmaktadır.

Milliyet’te de yer alan habere göre, ancak bu madde maalesef tümörün meydana çıkışını engellemiyor. Bilim adamlar henüz ne oranda maydanoz yenmesi gerektiğini hesaplayabilmiş değil. Ancak tüm kadınların her öğünde birkaç dal maydanoz yemesinin yararlı olacağını da vurguluyorlar.

Sağlıklı bir vücut, sıvıyı muhafaza eder ancak ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişiyor. Ödem sorununuz varsa maydanoz suyu içebilirsiniz. Birkaç çay kaşığı bile rahatlamanızı sağlıyor. 1 bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Bu, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Maydanoz suyu detoks programlarında bulunuyor. Ancak zayıflamak uğruna bilinçsizce aşırı miktarda tüketilen maydanoz suyu sizi kilo konusunda yanıltabilir.

Maydanoz deyince bağışıklık sistemini akla geliyor. İçeriğindeki A, C, K vitaminleriyle folat, bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkilidir. Klorofil içeren maydanoz, anti bakteriyel anti mantar özelliklere sahiptir.

Ciddi bir hastalığın nedeni olmadığı takdirde mide bulantısına iyi geliyor.

Karaciğeri zehirli maddelerden temizlemek için yardımcıdır.

Antioksidan içeriği yüksek olan maydanoz aynı zamanda kalp sağlığı ve kansere karşı da koruyucudur.

A vitamininin öncül maddesi beta karoten ve C vitamini içeriğinden dolayı antioksidan özelliğe sahip olan maydanoz serbest radikallerin oluşumunu engelliyor.

Maydanoz aynı zamanda kalp sağlığı ve kansere karşı da koruyucu etki gösteriyor. Folik asit içeriği sayesinde kalp dostu olarak nitelendiriliyor, çünkü kalp krizi riskini artıran homosistein miktarının azalmasında yardımcı oluyor. Diüretik etkisi sayesinde tansiyon düşürücü etkisi bulunuyor. Glutatyon transferaz enzimini aktive ederek, oksitlenmiş moleküllerle savaşarak kansere karşı koruyucu fonksiyon üstleniyor. Ayrıca içerisindeki K vitamini ve demir bakımından zengin olan maydanoz, vücuttan toksinlerin atılması sağlıyor ve kanı temizliyor. Karaciğeri zehirli maddelerden temizlemek için de yardımcı oluyor.

Yaprakları ve sapı antiseptik olup gaz giderici etkisi vardır.

Araştırmalara göre, diyabeti olanlarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Ancak araştırmalar sürüyor.

Maydanozun beta karoten ve C vitamini içeriği sayesinde anti-inflamatuar özelliği bulunuyor. Böylelikle artrit kontrolünde önemi bir yere sahiptir.

Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev görüyor. Ağız kokusunun giderilmesinde de etkilidir.

Maydanoz içeriğindeki beta karoten sayesinde ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını koruyor. A vitaminin iyi kaynağı olan maydanoz göz sağlığını koruyucu etki gösteriyor.