Maydonoz Döner operasyonunda flaş gelişme! 15 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Maydonoz Döner operasyonunda flaş gelişme! 15 kişi tutuklandı

Döner zinciri Maydonoz Döner'e FETÖ’ye finansman sağladığı nedeniyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında 15 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Şüpheli kişilerden biri hastalık nedeniyle emniyetten serbest bırakılırken, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

15 TUTUKLAMA 4 ADLİ KONTROL

Burada savcılık işlemlerinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 4 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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