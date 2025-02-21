Maydonoz Döner'e kayyum atandı! FETÖ soruşturması açılmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün X hesabından, 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyon kapsamında FETÖ'ye finansman sağladıkları gerekçesi ile Maydonoz Döner'e operasyon düzenlediğini duyurmuştu.

Operasyonda aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON SONRASI KAYYUM

Bakan Yerlikaya'nın operasyon açıklamasının ardından şirketin 6 ortağı Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı, Ömer Şeyhin gözaltına alındı.

6 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

300’den fazla şubesi olan, İstanbul’da da onlarca şubesi bulunan ünlü yemek şirketi Maydonoz Döner’e operasyon sonrası kayyum atandı.

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.❗



FETÖ elebaşının ölümünden… pic.twitter.com/TATykRO3KR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2025

ŞUBELERDE ÖRGÜTSEL TOPLANTI YAPIYORLARMIŞ

Yerlikaya, yakalanan FETÖ üyelerinin dönerci şubelerini örgütsel toplantılar için kullandığını belirtti. MASAK tarafından gerçekleştirilen analizlerde ise şirketin finansmanının, yurt içi ve yurt dışında herhangi bir kaydı olmayan kişiler üzerinden sağlandığı ortaya çıktı.

Bu paraların “ürün alımı” adı altında faturalandırıldığı ve örgüt üyelerine ulaştırıldığı belirlendi. Ayrıca, aranan ve örgütle ilişkisini sürdüren kişilerin bayilerde toplantılar düzenlediği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, örgütle bağlantılı bireylerin bağlılığını güçlendirmek amacıyla “elde edilen kazançların bu kişilere dağıtılması” yönünde talimatlar verildiği ortaya çıktı. Şirketten ayrılmak isteyenlere ise “işin manevi bir yönü bulunduğu, şirketin örgüte destek olmak için kurulduğu ve para transferi ile bağlılığı artırma gibi sorumluluklar taşıdığı” şeklinde telkinlerde bulunulduğu saptandı.