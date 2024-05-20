Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı

Batı illerinde deniz sezonu açılmışken, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayına rağmen hala 5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor.
Her sene çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın akın geldiği bu kaldera, bu sene de yoğun kar yağışı aldı.
Geçtiğimiz günlerde Bitlis İl Özel İdaresi tarafından tamamen karla kaplı yolu açılan Nemrut'ta, mayıs ayına rağmen hala yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri mevcut.
2 bin 250 rakımlı ödüllü krater gölünü görmek isteyen birçok yerli ve yabancı turist kalderaya akın ederken, kar kütlelerinin içinden geçerek zirveye ulaşıyor.
Araçlarıyla zirveye kadar çıkan vatandaşlar, gördükleri kar manzarası karşısında hayretlerini gizleyemedi. Her mevsimi ayrı güzel olan kaldera, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin yanı sıra uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti
. Batı illerinde denize girilmesine rağmen Bitlis’te hala karın olduğunu söyleyen Mehmet Ali Akarsu,
Mayıs ayında baharın güzelliklerine aldanıp Nemrut Dağı’na geldik. Nemrut Dağı’nda yaklaşık 5-6 metre kar olduğunu gördük.
Tabi mayıs ayında bu manzara karşısında hayrete düştük. Arkadaşlarımızla mayıs ayında olmasına rağmen kartopu oynamak güzelmiş" dedi