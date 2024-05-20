Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı

Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı
Düzenleme: Kaynak: İHA
Bitlis'in Tatvan ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan 5 metrelik kar kütleleri görenleri şaşkınlık içinde bırakıyor.
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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 1

Batı illerinde deniz sezonu açılmışken, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayına rağmen hala 5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor.

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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 2

Her sene çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın akın geldiği bu kaldera, bu sene de yoğun kar yağışı aldı.

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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 3

Geçtiğimiz günlerde Bitlis İl Özel İdaresi tarafından tamamen karla kaplı yolu açılan Nemrut'ta, mayıs ayına rağmen hala yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri mevcut.

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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 4

2 bin 250 rakımlı ödüllü krater gölünü görmek isteyen birçok yerli ve yabancı turist kalderaya akın ederken, kar kütlelerinin içinden geçerek zirveye ulaşıyor.

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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 5

Araçlarıyla zirveye kadar çıkan vatandaşlar, gördükleri kar manzarası karşısında hayretlerini gizleyemedi. Her mevsimi ayrı güzel olan kaldera, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin yanı sıra uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti

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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 6

. Batı illerinde denize girilmesine rağmen Bitlis’te hala karın olduğunu söyleyen Mehmet Ali Akarsu,

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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 7

Mayıs ayında baharın güzelliklerine aldanıp Nemrut Dağı’na geldik. Nemrut Dağı’nda yaklaşık 5-6 metre kar olduğunu gördük.

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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 8

Tabi mayıs ayında bu manzara karşısında hayrete düştük. Arkadaşlarımızla mayıs ayında olmasına rağmen kartopu oynamak güzelmiş" dedi

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Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı 9
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