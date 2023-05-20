Mayısta 1000 adet teslim edilecek denilmişti sadece 60 adet teslim edildi. Togg'da kriz

Gazeteci Emre Özpeynirci, mayısta 1000 adet teslim edileceği açıklanan Togg'un sadece 60 adet teslim edildiğini duyurdu.

Mayısta 1000 adet teslim edilecek denilmişti sadece 60 adet teslim edildi. Togg'da kriz

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mayıs ayında bin adet teslim edileceği açıklanan yerli otomobil Togg'un 60. aracını teslim ettiğini açıkladı.

Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasından alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncellemişti. 20 bin kişi de yedek listene alınmıştı.

Çekiliş sonucu T10X modelini satın almaya hak kazanan kullanıcılara yapılacak teslimatların nisan sonunda gerçekleşeceğini söyleyen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, “Mayıs içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" demişti. Planlanan tarihe rağmen ilk Togg, 1 Mayıs'ta teslim edilmişti.

"MAYISTA BİN ADET TESLİM EDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI"

Gazeteci Özpeynirci, Togg teslimatlarına ilişkin son durumu 19 Mayıs'ta yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şu ana kadarki teslimat sayısının 60 olduğunu kaydeden, Özpeynirci şunları yazdı:

"Togg teslimatlarında son durum: Dün 60. sıradaki kişiye teslimat yapılmış. İlk 10 kişiye nisan sonunda teslim edilmişti. 60. sıra alınca mayıs teslimatı 50 mi oluyor, tam bilinmiyor. Bu arada mayısta 1000 adet teslim edileceği açıklanmıştı. Çok soran var, son durum bu.

Ayrıca sırası asil listede 200. veya biraz üstünde olanların Kula, Kapadokya, Pamukkale ve Oltu isimli versiyon siparişleri üretime henüz girmemişken, kurada sıra numarası 3.165 olan Anadolu modeli siparişi veren kullanıcının aracı üretime alınmış. Bu da Togg bekleyenlerin aktardıkları.

Bu arada ilk etapta kısa menzilli versiyonu seçenlerin uzun menzilliye geçmesi için de bir çalışma olup olmadığı soruluyor. Bu konuda 'yok' denmişti ama yeni bir gelişme olup olmadığına ilişkin de açıklama bekleniyor..."

togg.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış. 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından feragat etmek konusunda bir dakika bile düşünmem' Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış. 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından feragat etmek konusunda bir dakika bile düşünmem'
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması