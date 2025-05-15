Mayıs’ta kar sürprizi: Başkale’nin dağları beyaza büründü!

Başkale’de birkaç gündür aralıklarla süren yağmur, yüksek bölgelerde kara döndü. Gece saatlerinde başlayan kar, kısa sürede ilçenin 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağları beyaza boyadı. Hava sıcaklığının 3 ila 12 derece arasında seyrettiği ilçede, mayıs ortasında yağan kar halkı şaşırttı.

Mevsim normallerinin altında olan sıcaklıkların hafta sonu yükseleceği belirtildi.

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