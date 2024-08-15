Maymun çiçeği ilk nasıl başlıyor? Uzmanı açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından, Dr. Müberra Hraloğlu bu konuda merak edilenleri açıklığa kavuşturdu.

Dr. Hraloğlu, virüsün belirtilerinin genellikle ateş, baş ağrısı ve döküntülerle başladığını ifade etti.

Maymun çiçeği vakalarının Afrika'da artması üzerine DSÖ acil durum ilan etti.

Ülkemizde henüz bir vaka görülmemiş olsa da, virüsle ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Bu süreçte, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, virüsün tanısı, tedavisi ve bulaşma yolları hakkında önemli bilgiler verdi.

YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, Afrika'da maymun çiçeği virüsünün enfekte hayvanlardan insanlara bulaşmasının, hayvanların kanı, vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya ısırık yoluyla gerçekleşebileceğini belirtti.

Afrika'da sincaplar, sıçanlar, fareler ve maymunlar da dahil olmak üzere birçok hayvanda maymun çiçeği virüsü enfeksiyonunun kanıtlarına rastlandı.

İnsandan insana bulaşma ise enfekte kişinin vücut sıvılarıyla uzun süreli yakın temas, cilt lezyonlarıyla doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonları ya da vücut sıvılarıyla kontamine olmuş nesnelerle temas sonucunda gerçekleşebilir.

İLK SEPTOMLARI BELLİ OLDU!

Maymun çiçeği virüsüyle temas eden kişide belirtilerin 6 ile 14 gün içinde, nadiren de 21 gün içinde ortaya çıktığını belirten Dr. Hraloğlu, semptomların ateş, baş ağrısı, lenf düğümlerinde şişme, sırt ağrısı, kas ağrıları ve halsizlikle başladığını aktardı.

Deri döküntüsü genellikle ateşin başlamasından 1-3 gün sonra ortaya çıkar ve döküntü genellikle yüz ve ekstremitelerde yoğunlaşır.

İlk olarak düz, kırmızı lezyonlar olarak başlayan döküntüler, zamanla hafifçe kabarık sert lezyonlara, ardından berrak sıvı ile dolu lezyonlara dönüşür.

Son aşamada bu sıvı sarımsı bir renk alır ve lezyonlar kuruyarak kabuklanır.

Lezyonların sayısı birkaç ile birkaç bin arasında değişebilir ve semptomlar genellikle 2-4 hafta sürer.

Hastalık genellikle kendi kendine sınırlanır, ancak şiddetli vakalar özellikle çocuklarda daha sık görülür.

Kişinin altta yatan hastalıkları varsa, bu durum klinik tablonun daha ağır seyretmesine neden olabilir.

Tedavi süreciyle ilgili olarak Dr. Hraloğlu, bazı antivirallerin (tekovirimat, brinsidofovir, sidofovir) maymun çiçeği hastalığında etkili olabileceğinin belirtildiğini, ancak bu ilaçların rutin kullanımlarının mevcut olmadığını söyledi. Mevcut tedavide amacın, semptomları hafifletmek ve komplikasyonları önlemek için destekleyici tedavi vermek olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Hraloğlu, ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi şikayetler varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Bu süreçte, etrafımızdaki kişilerle temastan ve ortak malzeme kullanımından kaçınmamız gerektiğini ifade etti. Şüpheli bir vakayla temas ettiğimizi düşünüyorsak, 21 gün boyunca kendimizi belirtiler açısından takip etmemiz gerektiğini söyledi.

Dr. Hraloğlu, kesin tanının, lezyonlardan alınan sıvı örneğinde virüse özel PCR testiyle konulabileceğini de sözlerine ekledi.