22 Mayıs 2024 tarihinde vizyona girecek olan Efsane seri'nin son fragmanı yayınlandı.

Dünyanın en popüler serilerinden olan Maymunlar Cehennemi, 2011’de başlayan modern versiyonuyla geri dönmüş ve gişede başarı yakalamıştı. Serinin dördüncü filmi olacak Kingdom of the Planet of the Apes de hayranlar tarafından merakla bekleniyordu.