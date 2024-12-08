Maymunlar mağarası keşfedilmeyi bekliyor

Hatay'da Habibi Neccar Dağı'nın eteğinde yer alan Maymunlar Mağarası; içerisindeki devasa sarkıtla merak uyandırırken, yer altına inen tünelleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde yer alan ve Maymunlar Mağarası ismi verilen mağara, içerisindeki sarkıtlarla biliniyor. Maymunlar Mağarası'nın orta kısmında bulunan sarkıt görenlerde merak uyandırırken mağaranın dağın derinliklerine kadar indiği düşünülüyor. Keşif için bölgeye gelen vatandaşlardan beğenilen Maymunlar mağarası, görenlerde ilgi uyandırdı.

"MAĞARA ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP VE HERKESİ GELİP GÖRMESİNİ İSTERİM"

Maymunlar mağarasının turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden doğa gezgini Kemal Korkmaz, "Burası maymunlar mağarası. Ben doğa gezgini olduğum için buraya sık sık geliyorum. Burasının turizme katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mağaranın çok güzel bir görüntüsü var. Maymunlar mağarasının içinde ortada bir sarkıt var ve içeride güzel işlemeler var. Mağaranın içindeki sarkıt efsaneye göre binlerce yıl içinde su damlacıkların damlaya damlaya oluştuğu söylenir. Mağara çok güzel bir görüntüye sahip ve herkesi gelip görmesini isterim. Turizme kazandırılıp herkesin gelip görmesi gerekiyor. Mağara aşağıya doğru gidiyor. Mağaranın içinde farklı delikler var" dedi.

"MAYMUNLAR MAĞARASININ MÜKEMMEL GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Mağarayı beğendiğini belirten keşifçi Murat Turunç, "Biz keşifçiyiz. Maymunlar mağarasının mükemmel görüntüsü var. Mağarayı çok beğendik ve herkesin gelip görmesini bekleriz" ifadelerini kullandı.