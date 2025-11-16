2019’da Tottenham–Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayoyla giren Kinsey Wolanski o dönem çok konuşulmuştu. O günden sonra sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edinen 27 yaşındaki Wolanski, 112 saatlik uçuş süresini tamamlayarak pilotluk sertifikasını aldı.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Eğitim sürecinde zorlayıcı aşamalardan geçtiğini dile getiren sosyal medya fenomen çocuk hayali olan mesleği gerçekleştirdiğini söyledi. Wolanski’nin yeni hedefinde ise ticari pilotluk lisansı var.

Aynı zamanda sunuculuk da yapan sosyal medya fenomeni Wolanski pilotluk eğitimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.