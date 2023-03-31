Maysa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Maysa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Maysa ne demek? Maysa isminin anlamı nedir?

MAYSA NE DEMEK?

Maysa, Arapça kökenli bir isimdir. Genellikle Araplarda, kız çocuklarına konulmaktadır.

Maysa, çok eski bir isim olmasına rağmen, internet sayesinde günümüzde popüler olan isimler arasında yer almaktadır. İsmi özel kılan ise, farklı kültürlerde farklı anlamlar içermesidir.

Maysa ismi Türkmenlere göre yazın açan çiçek, Araplara göre gururlu yürüyüş ve zarif anlamlarına gelmektedir.

Türkçede genel olarak "yazın açan çiçek" ve "zarif" anlamları kabul edildiğinden yeni doğan kız bebeklere bu isim verilmektedir. Zerafet ve çiçek anlamlarını içerdiğinden erkek çocuklara konulmamaktadır.

MAYSA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Maysa ismi Arapça kökenli olduğundan, bu ismi beğenenler ve kız bebeklerine koymak isteyenler ilk olarak Kur'an'da geçip geçmediğini araştırıyorlar.

Maysa, Arapça bir isim olmasına rağmen Kur'an'da geçmemektedir. İçerdiği güzel ve duygulu anlamıyla kız çocuklarına rahatlıkla konulacak bir isimdir. Herhangi bir sakıncası yoktur.

MAYSA KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Maysa ismi verilen kız çocuklarında görülen karakteristik özellikler şunlardır;

- Uyumludur. Çabuk çevre oluşturur. İnsanlarla rahat kaynaşır.

- Hayalperest ve maceracı ruhludur. Yeni şeyler denemekten çekinmez. Çabuk karar verip, uygulamaya koyar.

- Meraklıdır, araştırmayı sever.

- İnatçı bir karaktere sahiptir. Kendi bildiği ve inandığı doğrular için savaşıp, sonuna kadar gider.

- Dürüsttür, yalanı sevmez.