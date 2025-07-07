Mazda yeni aracı EZ-60 SUV ile piyasaları salladı

Düzenleme: Taner Yener
Mazda yeni aracı EZ-60 SUV ile piyasaları salladı

Mazda, Çinli ortağı Changan ile geliştirdiği yeni elektrikli SUV modeli EZ-60 ile elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Tesla ve BYD gibi devlere meydan okuyan araç, sadece bir günde 10.000'den fazla ön sipariş alarak dikkatleri üzerine çekti.

Japon otomobil devi Mazda, elektrikli araç pazarındaki iddialı dönüşünü yeni SUV modeli EZ-60 ile gerçekleştiriyor. Çinli otomobil devi Changan ile iş birliği yaparak geliştirilen bu model, elektrikli otomobil sektörünün liderleri Tesla ve BYD için ciddi bir rakip olarak görülüyor.

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TEK BİR GÜNDE 10.000'DEN FAZLA ÖN SİPARİŞ

Mazda'nın 2022'de piyasaya sürdüğü ve yetersiz menzili nedeniyle eleştirilen Mazda MX-30 modelinin aksine, yeni Mazda Changan EZ-60 büyük bir başarıya imza attı. 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve özellikle Çin pazarı için tasarlanan EZ-60, ilk 24 saat içinde 10.000'den fazla ön sipariş almayı başardı. Bu, Mazda'nın geçmişteki hatalarından ders çıkardığını ve piyasanın beklentilerini doğru analiz ettiğini gösteriyor.

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TESLA MODEL Y'YE RAKİP TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Boyut olarak Tesla Model Y ile karşılaştırılabilir olan EZ-60, hem Plug-in Hibrit Elektrikli Araç PHEV hem de Bataryalı Elektrikli Araç BEV versiyonları ile sunuluyor. BEV versiyonu tam şarjla 600 kilometreye kadar menzil sunarken, PHEV versiyonunun menzili 1.000 kilometreyi aşıyor. Bu değerler, markanın önceki elektrikli modellerine kıyasla büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor.

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EZ-60'ın dikkat çeken bazı yenilikçi özellikleri şunlar:

  • Sürücünün araç dışında dururken park etmesine olanak tanıyan sesle etkinleşen park etme sistemi.
  • 3D sanal gösterge paneli ve ses tanıma sistemi.
  • Hava direncini azaltmak için aynaların yerini alan aerodinamik kameralar.
  • Hareket, dokunma veya sesle kontrol edilebilen 26,45 inçlik ekran paneli ve akıllı kabin sistemi.
  • Başlıklarda bulunan hoparlörler dahil, 20'den fazla hoparlöre sahip 3D ses sistemi.

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JAPON-ÇİN İTTİFAKI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE VİZYONU

Mazda, "FUTURE + SOUL x MODERN" felsefesine sadık kalarak, şık tasarımı ekolojik sorumlulukla birleştiriyor. Şirket, çevre koruma programları geliştirerek ve tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederek faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel kültürü ve tarihi de göz önünde bulunduruyor.

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Analistler, EZ-60'ın başarısının Tesla ve BYD'nin hakim olduğu kompakt ve orta boy SUV elektrikli araç segmentindeki rekabeti artıracağını belirtiyor. Mazda, bu stratejik hamleyle MX-30'un ardından imajını düzeltmeyi ve elektrikli mobilite çağında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

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İlk test sürüşleri 2025 Temmuz'unda, müşteri teslimatları ise 2025 Ağustos'unun başlarında başlayacak. Bu ortaklık, Japon mühendislik yeteneklerini Çin'in geniş pazar erişimiyle birleştirerek küresel elektrikli araç pazarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

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