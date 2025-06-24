Mazeret tayin başvuruları başladı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yaz tatili dönemine ilişkin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına yönelik duyurusunu yayımladı.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında görev yeri değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci başlıyor.

Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada öğretmenler, 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında mazeretlerini belgelendirerek sistem üzerinden başvuru yapacak.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada ise 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında yer tercihinde bulunabilecek.

Atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanacak. Ataması yapılan öğretmenlerin mevcut görev yerlerinden ayrılmaları ise 17 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacak.

Başvurular ve atamalar, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütülecek.