Bir döneme damgasını vuran 'Leyla ile Mecnun'un dizisinin çekildiği ikonik müstakil ev satışa çıkarıldı. Müstakil ev için istenen fiyat dudak uçuklattı.

Sevilen dizilerin listesine kendini yazdırmayı başaran Leyla ile Mecnun’un unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan müstakil, boğaz manzaralı ev satışa çıkarıldı. Bir bahçeye sahip olan ikonik evin satış fiyatı ise dudak uçuklattı.

İKONİK YAPI İÇİN 125 MİLYON TL İSTENİYOR

Mecnun'un ailesiyle yaşam sürdüğü ikonik ev, boğaz manzarası ve geniş bir bahçeye sahip. Müstakil ev için istenen rakam ise bölgedeki konut fiyatlarının oldukça üzerinde. İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Kireçburnu'nda yer alan ev için 125 milyon TL isteniyor.

'MAZİ SATILIYOR' YORUMLARI YAĞDI

"Leyla ile Mecnun"un dizisinin çekildiği ikonik evin satışa çıkarıldığı haberler sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin hayranları, "Mazi satılıyor", "Ev bu Kadar pahalıydı neden İskender Baba taksicilik yapıyordu?" gibi yorumlarda bulundular.